Hande Erçel'in yeni projesi belli oldu! O isimle partner olacak

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Barış Arduç 'Bir Başka Aşk' isimli filmde başrolleri paylaşacağı bildirildi.

Arduç, geçen yıl Saner Ayar'ın patronu olduğu O3 Medya'yla özel bir anlaşma imzalamış ve bu yaz Çeşme’de bir film çekeceğini açıklamıştı.

Barış Arduç ile başrolü paylaşacak olan ismin de Hande Erçel olduğu ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, temmuz başında sete çıkması planlanan filmi Engin Erden yönetecek. Filmin senaristi ise Netflix’te büyük ilgi gören “Merve Kült”ün de yazarı olan Ceylan Naz Baycan olacak. Filmin ayrıntıları ve diğer oyuncuları önümüzdeki günlerde belli olacak.