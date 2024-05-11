Ezgi Mola'dan hayranlarını üzen haber

Oyuncu Ezgi Mola, şletmeci eşi Mustafa Aksakallı ile Nişantaşı'nda muhabirlerin sorularını yanıtladı. Mola, "Evde sıkıldım, biraz hava almak için çıktık, bu sefer de size yakalandık" dedi.

Bir süre ekranlardan uzak kalacağını belirten Mola, "Uzun bir süre ekranlardan ve beyaz perdeden uzak olacağım. Çocuğumla ilgilenmek istiyorum, özlüyorum ama yapacak bir şey yok. Çocuğumla olan zamanların daha değerli" ifadelerini kullandı.

Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs 2023'te evlenen Ezgi Mola, geçtiğimiz kasım ayında oğlu Can'ı kucağına aldı.