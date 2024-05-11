Ezgi Mola'dan hayranlarını üzen haber

Geçtiğimiz kasım ayında oğlu Can'ı kucağına alan oyuncu Ezgi Mola, "Ekranı özlüyorum ama yapacak bir şey yok" dedi.

Son Güncelleme:
Ezgi Mola'dan hayranlarını üzen haber

Oyuncu Ezgi Mola, şletmeci eşi Mustafa Aksakallı ile Nişantaşı'nda muhabirlerin sorularını yanıtladı. Mola, "Evde sıkıldım, biraz hava almak için çıktık, bu sefer de size yakalandık" dedi.

Bir süre ekranlardan uzak kalacağını belirten Mola, "Uzun bir süre ekranlardan ve beyaz perdeden uzak olacağım. Çocuğumla ilgilenmek istiyorum, özlüyorum ama yapacak bir şey yok. Çocuğumla olan zamanların daha değerli" ifadelerini kullandı.

Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs 2023'te evlenen Ezgi Mola, geçtiğimiz kasım ayında oğlu Can'ı kucağına aldı.

Etiketler
Ezgi Mola
Son Güncelleme:
Hakkında 8 yıl hapis cezası talep edilmişti: Shakira, yargılandığı davada beraat etti Hakkında 8 yıl hapis cezası talep edilmişti: Shakira, yargılandığı davada beraat etti
ATV'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. Apar topar bir dizi daha bitiyor ATV'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. Apar topar bir dizi daha bitiyor
Çağla Şıkel para ödeyerek kendini karanlık kulübeye kapattırdı Çağla Şıkel para ödeyerek kendini karanlık kulübeye kapattırdı
QNB Finansbank’ta mayıs promosyonu zamlandı. Emeklilere ek ödeme var QNB Finansbank’ta mayıs promosyonu zamlandı. Emeklilere ek ödeme var
ÇOK OKUNANLAR
Güneş patlaması sonrası uyarı gelmişti: Kuzey ışıkları Türkiye'de iki şehirden göründü Kuzey ışıkları Türkiye'de iki şehirden göründü
Emekli maaş zammında masada 3 formül var: İşte detaylar... Emekli maaş zammında masada 3 formül
Kars'ta patates yedi, ölümden döndü! Patates yedi, ölümden döndü!
Meteoroloji'den kritik açıklama: Sıcaklık düşüyor, kuvvetli sağanak yağış geliyor! Sıcaklık düşüyor, kuvvetli sağanak yağış geliyor!
Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar'ın çıkışı sosyal medyanın gündeminde: Kadınların söz hakkının olmadığı yerde konuşmam Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar'ın sözleri, sosyal medyada gündem oldu