Çağla Şıkel para ödeyerek kendini karanlık kulübeye kapattırdı

Ünlü manken Çağla Şıkel, 2 bin 500 TL ödeyerek kendini 11 saat boyunca karanlık bir kulübeye kapattırdı. Şıkel'in 'değerini fark etme' deneyimi sosyal medyada gündem oldu.

Son Güncelleme:

Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Çağla Şikel, yine adından söz ettirecek bir harekete imza attı.

Çağla Şıkel 2 bin 500 TL verip, yemek yemeyip, su içmeyip kendini Kırklareli’nde karanlık bir kulübeye 11 saat boyunca kapattı.

Şikel kulübeden çıktıktan sonra, “Kişinin değerini fark edip içindeki kaynağı hissetmesi inanılmazdı” diyerek yaşadığı deneyimini paylaştı.

9 odalı süper lüks bir villada oturan ünlü mankenin bu yaklaşımı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Etiketler
Çağla Şıkel
Son Güncelleme:
Hakkında 8 yıl hapis cezası talep edilmişti: Shakira, yargılandığı davada beraat etti Hakkında 8 yıl hapis cezası talep edilmişti: Shakira, yargılandığı davada beraat etti
Kanal D'den beklenmedik hamle. Arka Sokaklar'a katılan yeni oyuncu duyuruldu Kanal D'den beklenmedik hamle. Arka Sokaklar'a katılan yeni oyuncu duyuruldu
Meyvenin kraliçesinin tüm ülkede hasadı başladı. Beyne ve hafızaya iyi geliyormuş... Meyvenin kraliçesinin tüm ülkede hasadı başladı. Beyne ve hafızaya iyi geliyormuş...
Icardi'nin Eşi Wanda Nara Yetişkinlere Özel İçerik Üreteceğini Duyurdu Wanda Nara Yetişkinlere Özel İçerik Üretecek!
ÇOK OKUNANLAR
Emekli maaş zammında masada 3 formül var: İşte detaylar... Emekli maaş zammında masada 3 formül var
Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar'ın çıkışı sosyal medyanın gündeminde: Kadınların söz hakkının olmadığı yerde konuşmam Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar'ın sözleri, sosyal medyada gündem oldu
Kuzey yarım küre için güçlü 'Jeomanyetik Fırtına' uyarısı Kuzey yarım küre için güçlü 'Jeomanyetik Fırtına' uyarısı
Mahzen operasyonları: Birbiriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi Birbiriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi
Çağla Şıkel para ödeyerek kendini karanlık kulübeye kapattırdı Çağla Şıkel para ödeyerek kendini karanlık kulübeye kapattırdı