Çağla Şıkel para ödeyerek kendini karanlık kulübeye kapattırdı

Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Çağla Şikel, yine adından söz ettirecek bir harekete imza attı.

Çağla Şıkel 2 bin 500 TL verip, yemek yemeyip, su içmeyip kendini Kırklareli’nde karanlık bir kulübeye 11 saat boyunca kapattı.

Şikel kulübeden çıktıktan sonra, “Kişinin değerini fark edip içindeki kaynağı hissetmesi inanılmazdı” diyerek yaşadığı deneyimini paylaştı.

9 odalı süper lüks bir villada oturan ünlü mankenin bu yaklaşımı sosyal medyada tartışma konusu oldu.