Icardi'nin Eşi Wanda Nara Yetişkinlere Özel İçerik Üreteceğini Duyurdu

Galatasaray'ın parlayan yıldızı İcardi'nin eşi olarak tanınan ve sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Wanda Nara, şimdiye kadar spor dünyasının yanı sıra cesur ve dikkat çekici paylaşımlarıyla da gündeme gelmişti. Ancak son zamanlarda attığı adımlarla, sıradanın dışında bir yön sergilemeye başladı.

Nara, geçtiğimiz günlerde eşi Mauro Icardi ile birlikte çektiği bir müzik videosunda cesur sahnelerle dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak bu sadece başlangıç gibi görünüyor. Zira ünlü isim, şimdi de Divasplay platformuyla anlaşarak, yetişkinlere yönelik içerikler üretmeye adım atıyor.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "hassas içerikler" kategorisinde yer alan ve 18 yaş üzeri izleyicilere hitap eden içeriklerin üretildiği Divasplay ile iş birliği yapacağını açıklayan Nara, bu adımıyla sadece futbol dünyası ve sosyal medya fenomenliği ile sınırlı kalmayacağını gösteriyor.

Bu karar, Wanda Nara'nın kariyerine dair alışılmadık bir döneme işaret ediyor ve aynı zamanda modern toplumda ünlülerin medya ve eğlence sektörlerindeki rolünün ne kadar çeşitlilik gösterebileceğinin bir göstergesi olarak da değerlendirilebilir.