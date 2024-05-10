Cem Yılmaz'dan sahneyi terk ettiği iddialarına yanıt: "Çocuk gibi haberler yapmışsınız..."

Komedyen Cem Yılmaz, bir seyircisine sinirlenerek sahneyi terk ettiği iddialarına yanıt verdi.

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Cem Yılmaz'dan sahneyi terk ettiği iddialarına yanıt: "Çocuk gibi haberler yapmışsınız..."

Komedyen, yönetmen ve oyuncu Cem Yılmaz'ın, kendi stand up gösterisi sırasında "salondaki seyircinin taşkınlığına dayanamayarak rahatsızlık veren seyirciler salondan çıkarılıncaya kadar sahneyi terk ettiği" iddia edilmişti. Yılmaz, sosyal medyadan sahneyi terk etme iddialarına cevap verdi. Yılmaz, "Seyircim sahneye uzak bir bölgede 2 kişinin taşkınlık yaptığını ve sahneyi duyamadıklarını söyledi ben de konfor sağlandıktan sonra devam ettim. Dün mü başladık bu işe? Gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hiç takip edemedim gecen hafta olan bir hadise haber yapılmış. Yazılan doğru değil 2 bin kişinin konforu için; seyircim sahneye uzak bir bölgede 2 kişinin taşkınlık yaptığını ve sahneyi duyamadıklarını söyledi ben de konfor sağlandıktan sonra devam ettim… Çocuk gibi haberler yapmışsınız... Seyirci şöyle dedi o da sahneden indi ne yahu? Dün mü başladık bu işe? Gösteriye gelen, gelmeyen yorum yapıyor ikrah geldi ha! Allahtan oyunlar bitiyor, biraz kafa dinlersiniz hazirandan sonra."

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