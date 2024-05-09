Cem Yılmaz'ın gösterisinde olay çıktı: Seyirciye sinirlendi, sahneyi terk etti

Meslektaşı Hasan Can Kaya'ya şovunda yaptığı gönderme ve Necla Karahalil ile yaşadığı aşkla gündemde olan Cem Yılmaz bu defa son gösterisindeki bir olayla adından söz ettirdi.

İzleyicilerin "Hoşgeldiniz CHP'liler" diyen Yılmaz'a tepki gösterdiği ve komedyenin de sahneyi terk ettiği iddia edildi. Ancak gerçek başka çıktı.

Salondaki bir seyirci olayı sosyal medyada şu ifadelerle anlattı:

"Kadın ve adam taşkınlık yaptı. Kadın Cem Yılmaz'a sesini duyurmak için devamlı bağırıp çağırdı. Etraftakiler de rahatsız oldu. Cem bu iş şova döndü diye olay bitene kadar kulise geçti sonra da geri geldi."

Cem Yılmaz'ın taşkınlık yapan izleyicilerin salondan çıkarıldıktan sonra sahneye döndüğü öğrenildi.



"Kadın yüksek sesle devamlı 'evet ben de, aynen ben' gibi bağırarak konuşuyordu."