Cem Yılmaz'ın gösterisinde olay çıktı: Seyirciye sinirlendi, sahneyi terk etti

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, son gösterisinde iki seyircinin davranışlarına sinirlenerek sahneyi terk etti.

Cem Yılmaz'ın gösterisinde olay çıktı: Seyirciye sinirlendi, sahneyi terk etti

Meslektaşı Hasan Can Kaya'ya şovunda yaptığı gönderme ve Necla Karahalil ile yaşadığı aşkla gündemde olan Cem Yılmaz bu defa son gösterisindeki bir olayla adından söz ettirdi.

İzleyicilerin "Hoşgeldiniz CHP'liler" diyen Yılmaz'a tepki gösterdiği ve komedyenin de sahneyi terk ettiği iddia edildi. Ancak gerçek başka çıktı.

Cem Yılmaz'ın gösterisinde olay çıktı: Seyirciye sinirlendi, sahneyi terk etti - Resim : 1

Salondaki bir seyirci olayı sosyal medyada şu ifadelerle anlattı:

"Kadın ve adam taşkınlık yaptı. Kadın Cem Yılmaz'a sesini duyurmak için devamlı bağırıp çağırdı. Etraftakiler de rahatsız oldu. Cem bu iş şova döndü diye olay bitene kadar kulise geçti sonra da geri geldi."

Cem Yılmaz'ın taşkınlık yapan izleyicilerin salondan çıkarıldıktan sonra sahneye döndüğü öğrenildi.


"Kadın yüksek sesle devamlı 'evet ben de, aynen ben' gibi bağırarak konuşuyordu."

Etiketler
Cem Yılmaz
Otopsi görüntüleri yayınlanmıştı: Cem Garipoğlu'nun bilirkişi raporunu trafik polisi yazdı iddiası Cem Garipoğlu'nun bilirkişi raporunu trafik polisi yazdı iddiası
Meyvenin kraliçesinin tüm ülkede hasadı başladı. Beyne ve hafızaya iyi geliyormuş... Meyvenin kraliçesinin tüm ülkede hasadı başladı. Beyne ve hafızaya iyi geliyormuş...
Eylem Tok olayında yeni gelişme! Kaza anında olay yerinde olan çocuklardan birinin dedesi ünlü isim çıktı! Kaza anında olay yerinde olan çocuklardan birinin dedesi ünlü isim çıktı!
Finali yaklaşan İnci Taneleri dizisinde beklenmedik sahne! Dilber'in planı sızdı Finali yaklaşan İnci Taneleri dizisinde beklenmedik sahne! Dilber'in planı sızdı
ÇOK OKUNANLAR
Hafize Gaye Erkan’a yeni görev. Bomba atama… İki kamu bankası genel müdürü koltuğundan oluyor Hafize Gaye Erkan dönüyor. İki kamu bankası genel müdürü koltuğundan oluyor
Meteoroloji 81 il için uyardı! Çok kuvvetli geliyor... 4 gün sürecek Meteoroloji 81 il için uyardı! Çok kuvvetli geliyor...
Selçuk Geçer "işler karışabilir" diyerek uyardı: Bundan uzak durun! Selçuk Geçer "işler karışabilir" diyerek uyardı
Temmuzda emekliye yüzde kaç zam yapılacak? İşte masadaki rakamlar Temmuzda emekliye yüzde kaç zam yapılacak?
Eski TÜGVA yöneticisi, CHP’li belediyeye başkan yardımcısı olarak atandı! Eski TÜGVA yöneticisi, CHP’li belediyeye başkan yardımcısı olarak atandı!