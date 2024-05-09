Eylem Tok olayında yeni gelişme! Kaza anında olay yerinde olan çocuklardan birinin dedesi ünlü isim çıktı!

İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen, yazar Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ve 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazada, olay anında orada bulunan 9 çocuktan birinin daha kimliği ortaya çıkmıştı.

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Eylem Tok olayında yeni gelişme! Kaza anında olay yerinde olan çocuklardan birinin dedesi ünlü isim çıktı!

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C.'nin karıştığı trafik kazası sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, ardından anne ve oğlu önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçmıştı.

Kaza sırasında olay yerinde bulunan dokuz çocuktan birinin Yıldırım-Revna Demirören çiftinin oğulları E.C.D olduğu ileri sürülmüştü.

Bu iddialar, DHA muhabiri Rojda Altıntaş'ın çalıştığı kurumdan istifa etmesi ve bazı ses kayıtlarını sosyal medya hesabından paylaşmasıyla daha da konuşulur hale gelirken, kaza günü orada bulunan 9 çocuktan birinin daha kimliği ortaya çıktı.

P.T.E.'NİN DEDESİ TARHAN ERDEM'MİŞ

12Punto’dan Mustafa Büyüksipahi’nin haberine göre, dokuz çocuktan biri olan P.T.E’nin, CHP eski Genel Sekreteri, Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, 16. Dönem İstanbul Milletvekili ve KONDA Araştırma Danışmanlık Merkezi'nin kurucusu merhum Tarhan Erdem'in torunu olduğu ortaya çıktı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan baba Aydın Erdem, "Bir kaza var. İfadelerinde de görüldüğü üzere hatalı davrandıkları dramatik bir durum yok. İki kez ifadeleri alındı. Oğlum kaza sırasında uyuyormuş. Bu haberde çocukların ve ailelerin isimlerini geçirmek haberi biraz daha enteresan yapmaktan ileriye götürmez. Neticede bunlar 18 yaşını geçmemiş, yarı çocuk, yarı genç, yarı yetişkin olan çocuklara biraz haksızlık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özer Aci ise yaptığı açıklamada kaza sırasında olay yerinde bulunan çocukların ebeveynlerinin Kemer Country'de buluştuğunu, ortak bir tutum sergileyerek Aci Ailesi'yle kesinlikle görüşmeme, irtibat kurmama kararı aldıklarını ifade etmişti.

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Eylem Tok Mısır CHP Eyüpsultan
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