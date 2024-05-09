Ankara Emniyeti'nde 3 isim görevden uzaklaştırıldı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgisi var mı?

İçişleri Bakanlığı, Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ankara’daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır” ifadeleri kullanıldı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü kapsamında 4 polis hakkında Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile görüştükleri ve İzmir'e giderek orada yemek yedikleri iddiası vardı.

Görevden alma kararlarının bu iddiaların ortaya çıkmasından alınması dikkat çekti.