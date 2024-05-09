Oğuz Murat Aci'nin ailesi Eylem Tok'a seslendi: Kendi ülkesine eli kelepçeli gelmesin

Annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, sonra ABD'ye kaçırıldığı ortaya çıkan 17 yaşındaki ehliyetsiz T.C.'nin çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin ailesi ANKA'ya konuştu. Gözyaşlarına hakim olamayan anne Pervin Aci, "60 gündür bize kimse cevap vermedi. Artık gücüm kalmadı seslene seslene... Adalet Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza, Emine hanıma hepsine seslendim... 2 saniye de olsa beni düşünsünler" dedi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, 17 yaşındaki ihleyitsiz sürücü T.C., 1 Mart gecesi Kemerburgaz yolunda arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba cipiyle çarpmış, çarpma sonucu evli bir çocuk babası 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Olayın sorumlusu T.C, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırılmıştı. Olay, olduğu günden beri Türkiye gündeminden düşmezken, o günden beri adalet arayan Aci ailesi ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"60 GÜNDÜR KİMSE BİZE CEVAP VERMİYOR"

Anneler günü öncesinde kalbinin kırık olduğunu ve gücü kalmadığını belirten, anne Pervin Aci bütün annelerin anneler gününü kutladığını, ancak olaya karışan 9 çocuğun annesinin anneler gününü kutlamadığını kaydetti. Aci, şöyle konuştu:

"Kendi bilir, gelirse gelir, gelmezse orada yargılansın. 60 gündür bize kimse cevap vermedi. Artık gücüm kalmadı seslene seslene, habire seslendim... Adalet Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza, Emine Hanım'a hepsine seslendim. Herbirini aradım, milletvekillerimizin hepsini aradım. Yalnızca bir milletvekilim cevap verdi, Kürşat Zorlu. Çağrım, 2 saniye de olsa beni düşünsünler, onların da evlatları var.''

"TORUNUMU MUAYENEYE DEDESİ GÖTÜRDÜ"

Cuma günü Murat Aci'nin oğlu, torununu sünnet ettirmek üzere hastaneye götüreceğini söyleyen Pervin Aci, "Dün çocuk servisine götürdük, büyük babası elinden tutup getirdi muayeneye. Volkan gibi kaynadım. Anneler günü hiç gelmesin bana. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun, yalnızca iyi annelerin. Eylem Tok gibilerinin değil. Çağrıya da gücüm kalmadı. İlaçlarla duruyoruz ayakta" dedi.

"ÜLKESİNE ELLERİ KELEPÇELİ DÖNMESİN, BİNSİN UÇAĞA GELSİN"

Baba Özer Aci ise anne Eylem Tok'a bir kez daha seslendi, "Ülkesine elleri kelepçeli dönmesin, kendi uçağa binip gelsin" dedi. Özer Aci, şöyle konuştu:

"Bugün 70. gündeyiz. Adalet arayışımız devam ediyor. Hep hak hukuk dedim adaletten bahsettim. Eninde sonunda Eylem hanım gelip teslim olacak. Çünkü bir insan evladına bu kadar kötülük yapmaması lazım. Her geçen gün kendi aleyhine çalışıyor. Farketmiyor. Farketse de dönüş için kendine zemin hazırlıyor. Kendi ülkesine eli kelepçeli gelmesin, uçağa binsin kendisi gelsin. Ben yalnız değilim. Acımızı acısı deyip paylaşan, göz yaşımızı gözyaşım deyip paylaşan binlerce insan var. Onun için bir nebze huzurluyum bu konuda. Benimle ağlayan binlerce insan var. Ben olmasam da bu davayı yürütecek birileri muhakkak vardır. Gün geçtikçe yara kabuk bağlar ama benim yaram kabuk bağlamıyor. İlk başta basını susturmaya çalıştırlar, haberleri tam yapmamaya başladılar ama sonuç, gerçekler ortaya çıkıyor. Daha sonraki günlerde daha ne gibi gerçekler ortaya çıkacak göreceğiz."

Kaynak: ANKA