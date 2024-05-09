MEB'den açıklama: Yarın okullar tatil olacak mı?

MEB, yarın okulların tatil olacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi. Yapılan açıklamaya göre yarın eğitim-öğretime devam edilecek, herhangi bir tatil ise söz konusu değil.

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MEB'den açıklama: Yarın okullar tatil olacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, öğretmenlerin iş bırakma çağrısı sonrasında dolaşıma giren "Yarın okullar tatil" iddialarını yalanladı.

Sosyal medyada yayılan bu iddiaların MEB tarafından doğrulanmadığını belirten bakanlık, eğitim faaliyetlerinin normal şekilde devam edeceğini açıkladı.

Ayrıca, bu tür çağrıların sendikalı öğretmenleri ilgilendirdiğini vurguladı.

ÖĞRTEMENLERDEN PROTESTO

İstanbul'da bir özel liseden atılan yabancı bir öğrenci, müdür İbrahim Oktugan'ı vurarak öldürdü. Bu olay, eğitim sendikaları tarafından yarın düzenlenecek bir protesto ile karşılanacak.

Protestoya geniş katılım bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Alibeyköy'de 74 yaşındaki Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Oktugan, 5 ay önce disiplin cezası aldığı öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.

Cinayet şüphelisi 2006 doğumlu Irak uyruklu Y.K. ise tutuklanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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