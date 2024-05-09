Okulda tatbikat yapan AFAD görevlisi, metrelerce yükseklikten düştü
İstanbul Bakırköy Anadolu Lisesi'nde deprem tatbikatı yapan AFAD görevlisi, halat kopması sonucu metrelerce yüksekten düşerek yaralandı.
Bakırköy Anadolu Lisesi'nde, deprem tatbikatı yapan AFAD görevlisi, yüksekten düşerek yaralandı.
AFAD görevlisinin halat ile hareket halindeyken metrelerce yükseklikten düştüğü anlar, cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Yenimahalle İstanbul Caddesi'nde bulunan Bakırköy Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, AFAD görevlisi Yiğitcan Ç. bağlı olduğu halatın makaradan çıkması sonucu öğrencilerin gözü önünde metrelerce yükselikten zemine çakıldı.
Sağlık ekipleri, yaralanan AFAD görevlisi Yiğitcan Ç.'yi ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. AFAD görevlisinin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, okuldaki deprem tatbikatının yarıda kaldığı belirtildi.
Kaynak: Gerçek Gündem