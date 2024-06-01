Alper Gezeravcı'dan sevindiren haber: Trafik kazası sonrası taburcu edildi

Kocaeli'nde D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, hafif yaralandı. Kazanın ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Gezeravcı, yapılan tetkiklerin ardından herhangi bir yaralanma tespit edilmediği için taburcu edildi.

VALİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, hastaneye gelerek Gezeravcı'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Yavuz, çıkışta yaptığı açıklamada, kazanın, D-100 kara yolunda bir servis aracının Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobile arkadan çarpması sonucu meydana geldiğini söyledi.

Otomobilde bulunan Gezeravcı ile 2 kişinin kontrol amaçlı hastaneye getirilerek gerekli tetkiklerin yapıldığını aktaran Yavuz, "Herhangi bir yaralanma tespit edilmemiştir. Kontrol amaçlı hastanemizde bulunuyor. Geçmiş olsun." dedi.

Gezeravcı, tetkiklerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA