Hindistan'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor

Hindistan'da yaşanan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle son 24 saatte 40 kişi hayatını kaybetti.

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Hindistan'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor

Hindistan'ı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası can almaya devam ediyor. Yetkililer, son 24 saat içinde sıcak çarpması ve buna bağlı sağlık sorunları nedeniyle 40 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), termometrelerin Haryana eyaletinde 48,2 dereceyi, Bihar'da 48 dereceyi gösterdiğini açıkladı.

1326 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU, 40 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hindistanlı yetkililer, ülkenin büyük bölümünü etkisine alan hava sıcaklıklarına bağlı olarak 17'si Uttar Pradeş eyaletinde, 14'ü Bihar eyaletinde, 5'i Odisha ve 4'ü Jarkand eyaletinde olmak üzere toplam 40 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yetkililer, Uttar Pradeş'de ölen 17 kişiden 15'inin, Bihar'daki 14 kişiden de 10'unun seçim görevlisi olduğunu kaydetti.

Jharkhand eyalet yetkilileri ise bölgede 1326 kişinin sıcak çarpması şikayetiyle hastaneye başvurduğunu aktardı.

SICAK HAVA DALGASI DEVAM EDECEK

IMD, sıcak hava dalgasının hafta sonunda da devam edeceği uyarısı yaptı.

Bihar eyaleti, ülkede devam eden sıcak hava dalgasından en çok etkilenen eyaletlerden olurken bu eyalette 8 Haziran'a kadar okul ve eğitim merkezlerinin kapalı kalacağı ilan edildi.

Öte yandan, NDTV kanalı, eyalet sınırları içindeki bir okulda 16 öğrencinin sıcak hava nedeniyle baygınlık geçirdiğini bildirdi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de dün aşırı sıcaklar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetmiş, 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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