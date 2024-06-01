İran, AB'nin yeni yaptırımlarına sert tepki gösterdi: 'Saçma, asılsız bahane ve suçlamalar'

İran, AB tarafından Rusya'ya insansız hava araçları (İHA) ve Yemen'deki Husiler ile Lübnan'daki Hizbullah'a füze ve İHA gönderdiği suçlamasıyla İranlı 6 yetkili ve 3 kuruluşa karşı alınan yaptırım kararına tepki gösterdi.

Sözcü Kenani, AB'nin İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani dahil 6 yetkili ve 3 kuruluşa getirdiği yeni yaptırımları "şiddetle kınadığını" bildirdi. Kenani, AB'nin iddialarını "saçma, asılsız bahane ve suçlamalar" olarak nitelendirerek, Tahran'ın yaptırımlara karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

Kaynak: AA