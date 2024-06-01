İran, AB'nin yeni yaptırımlarına sert tepki gösterdi: 'Saçma, asılsız bahane ve suçlamalar'
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Avrupa Birliği'nin (AB) İran'a yönelik yeni yaptırımlarına sert tepki gösterdi.
İran, AB tarafından Rusya'ya insansız hava araçları (İHA) ve Yemen'deki Husiler ile Lübnan'daki Hizbullah'a füze ve İHA gönderdiği suçlamasıyla İranlı 6 yetkili ve 3 kuruluşa karşı alınan yaptırım kararına tepki gösterdi.
Sözcü Kenani, AB'nin İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani dahil 6 yetkili ve 3 kuruluşa getirdiği yeni yaptırımları "şiddetle kınadığını" bildirdi. Kenani, AB'nin iddialarını "saçma, asılsız bahane ve suçlamalar" olarak nitelendirerek, Tahran'ın yaptırımlara karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.
Kaynak: AA