İran, AB'nin yeni yaptırımlarına sert tepki gösterdi: 'Saçma, asılsız bahane ve suçlamalar'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Avrupa Birliği'nin (AB) İran'a yönelik yeni yaptırımlarına sert tepki gösterdi.

İran, AB'nin yeni yaptırımlarına sert tepki gösterdi: 'Saçma, asılsız bahane ve suçlamalar'

İran, AB tarafından Rusya'ya insansız hava araçları (İHA) ve Yemen'deki Husiler ile Lübnan'daki Hizbullah'a füze ve İHA gönderdiği suçlamasıyla İranlı 6 yetkili ve 3 kuruluşa karşı alınan yaptırım kararına tepki gösterdi.

Sözcü Kenani, AB'nin İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani dahil 6 yetkili ve 3 kuruluşa getirdiği yeni yaptırımları "şiddetle kınadığını" bildirdi. Kenani, AB'nin iddialarını "saçma, asılsız bahane ve suçlamalar" olarak nitelendirerek, Tahran'ın yaptırımlara karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

Kaynak: AA

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İran, AB'nin yeni yaptırımlarına sert tepki gösterdi: 'Saçma, asılsız bahane ve suçlamalar' İran, AB'nin yeni yaptırımlarına sert tepki gösterdi