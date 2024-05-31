'Sus Payı' davasında suçlu bulunan Trump, mahkeme ve hükümeti suçladı

Eski ABD Başkanı Donalt Trump, jürinin kendisini suçlu bulan kararının ardından Manhattan'daki Trump Tower'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trump, mahkeme kararı için "Bunu bana yapabiliyorlarsa herkese yapabilirler. Bunlar kötü insanlar. Çoğu durumda bunların hasta insanlar olduğuna inanıyorum" dedi.

Hakkındaki kararın siyasi tarafgirlikle alındığını iddia eden Trump, "Onlar Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı ile tam bir işbirliği içindeler. Bunların hepsi (Joe) Biden ve belki de onun adamları tarafından yapılıyor" diye konuştu.

Trump ayrıca, "Faşist bir devlette yaşıyoruz" ifadesine yer vererek, kendisine verilen konuşma yasağını eleştirdi. Eski Başkan, 11 Temmuz 2024'te yapılacak duruşmada cezasının belirleneceğini de sözlerine ekledi.

'SUS PAYI' DAVASI

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, New York’ta 6 haftadır devam eden yargılama sonucunda dün jüri tarafından, hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.

Böylece Trump, ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle ilk kez hakim karşısına çıkan ve jüri tarafından suçlu bulunan eski bir başkan olarak tarihe geçmişti. Trump’a verilecek cezanın belirleneceği duruşma 11 Temmuz 2024’te yapılacak.

Kaynak: AA