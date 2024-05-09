Cem Yılmaz ile Necla Karahalil aşkı kısa sürdü: Birbirlerini takipten çıktılar

Cem Yılmaz ile pilates eğitmeni Necla Karahalil'in aşkı kısa sürdü. Taze aşıkların ilişkisinin bittiği iddia edildi.

Son Güncelleme:
Cem Yılmaz ile Necla Karahalil aşkı kısa sürdü: Birbirlerini takipten çıktılar

Serenay Sarıkaya ve Defne Samyeli gibi isimlerle son dönemde birlikte olan Cem Yılmaz genç aşkıyla dikkat çekmişti. Cem Yılmaz'ın, kısa bir süre önce gönlünü, pilates videolarının yanı sıra yemek videolarıyla tanınan Necla Karahalil'e kaptırdığı ortaya çıkmıştı.

Necla Karahalil ile mutlu birlikteliği süren Cem Yılmaz son günlerde gündemden düşmüyordu. Bu süreçte komedyenin genç aşkıyla arasının da bozulduğu iddia edildi.

37 yaşındaki Necla Karahalil'in geçtiğimiz gün konuşurken "aklı fikri hep şeyde" demesi 50 yaşındaki Cem Yılmaz'a gönderme olarak algılandı.

Bu olaydan kısa süre sonra ise Cem Yılmaz'ın sevgilisini takipten çıktığı iddia edildi. Bu gelişme, ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Etiketler
Cem Yılmaz
Son Güncelleme:
Yeşim Erçetin açıklamasını değiştirdi: "Eşim intihar etti, kardeşi açıklama yapmama izin vermiyordu..." Yeşim Erçetin eşinin intihar ettiğini açıkladı
4 yıllık evlilik bitti: Gizlice evlendiler, sessiz sedasız boşandılar Gizlice evlendiler, sessiz sedasız boşandılar
Show TV'nin Kızılcık Şerbeti'nde veda mı var? Alınan son karar belli oldu Show TV'nin Kızılcık Şerbeti'nde veda mı var? Alınan son karar belli oldu
İzlenme rekorları kıran Star TV dizisi ekrandan alındı. Gerçek ortaya çıktı İzlenme rekorları kıran Star TV dizisi ekrandan alındı. Gerçek ortaya çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji 81 il için uyardı! Çok kuvvetli geliyor... 4 gün sürecek Meteoroloji 81 il için uyardı! Çok kuvvetli geliyor...
Hafize Gaye Erkan’a yeni görev. Bomba atama… İki kamu bankası genel müdürü koltuğundan oluyor Hafize Gaye Erkan dönüyor. İki kamu bankası genel müdürü koltuğundan oluyor
Selçuk Geçer "işler karışabilir" diyerek uyardı: Bundan uzak durun! Selçuk Geçer "işler karışabilir" diyerek uyardı
Temmuzda emekliye yüzde kaç zam yapılacak? İşte masadaki rakamlar Temmuzda emekliye yüzde kaç zam yapılacak?
Özgür Özel'den CHP'li belediyelerde akraba atamalarına müdahale: Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam Özgür Özel talimat verdi; akraba atamaları için CHP'de alarma geçildi