4 yıllık evlilik bitti: Gizlice evlendiler, sessiz sedasız boşandılar
Kurtlar Vadisi, Söz, Ramo, Ateş Kuşları gibi dizilerde rol alan görkem Sevindik, 4 yıl önce basketbol oyuncusu Kübra Aydemir ile dünyaevine girmişti. Bir erkek çocukları bulunan çiftin sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı.
Rol aldığı yapımlardaki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu Görkem Sevindik, özel hayatıyla gündeme geldi. Sevindik’in gizli saklı evlendiği eşiyle boşandığı öğrenildi.
Görkem Sevindik, basketbolcu Kübra Aydemir ile 2020 yılında nikah masasına oturmuştu.
Pandemi nedeniyle düğün yapmayan çift, sade bir törenle hayatlarını birleştirmişti. İkili, 2021 yılında ise Marsel adındaki oğullarını kucaklarına aldı.
GEÇEN AY BOŞANMIŞLAR
4 sene önce evlenen çiftin, geçtiğimiz ay Küçükçekmece Adliye’sinde anlaşmalı olarak görülen davayla evliliklerini sonlandırdığı ortaya çıktı.
İkilinin yakın çevresine anlaşamadıklarını, bu yüzden boşanma kararı aldıklarını söylediği iddia edildi.