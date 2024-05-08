Melis Sezen'den çok konuşulacak dans performansı!

Ünlü oyuncu Melis Sezen, özel bir üniversitenin dans yarışmasında hünerlerini sergiledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Sezen'in dans performansına övgüler yağdı.

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Melis Sezen'den çok konuşulacak dans performansı!

Sadakatsiz isimli dizide canlandırdığı Derin karakteriyle tanınan Melis Sezen, bir üniversitenin dans yarışmasına katıldı.

Yarışmada jüri üyesi olan Sezen, fit görüntüsü ve yaptığı dans gösterisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Hünerlerini etrafını saran öğrencilere gösteren Sezen, o anları sosyal medyadan da yayınladı.

Sezen'in performansına, sosyal medya kullanıcıları tarafından övgüler yağdı.

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