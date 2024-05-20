Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; 10 il için 'sağanak' ve ' gök gürültülü sağanak' yağış uyarısı yapılırken, Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde ise toz taşınımı bekleniyor.

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ile Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Kars, Ardahan, Bitlis, Van, Hakkari, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

EGE
Parçalı ve az bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve toz taşınımı uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
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