Hakkında 8 yıl hapis cezası talep edilmişti: Shakira, yargılandığı davada beraat etti

Shakira, 2018 yılında vergi kaçırdığı iddiasıyla açılan davadan beraat etti. İspanyol mahkemesi, vergi beyannamesinde usulsüzlükler yapmış olmasına rağmen, bu durumun dolandırıcılık niyeti göstermediğine karar verdi.

Shakira'nın avukatları, mahkemenin kararının Shakira'ya karşı yürütülen karalama kampanyasına son verdiğini ve herhangi bir dolandırıcılık suçu işlemediğini kabul etmelerinden memnun olduklarını ifade etti.

Bu karar, Shakira'nın 2012-2014 yılları arasındaki gelirleriyle ilgili vergi dolandırıcılığı davasından 6 ay sonra geldi.

İspanya'da son yıllarda birçok ünlünün ödenmemiş vergiler nedeniyle soruşturulduğunu ve bu davalarda Messi ve Ronaldo'nun vergi kaçırmaktan suçlu bulunduğunu ancak hapis cezalarından feragat ettiklerini biliniyor.