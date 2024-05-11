Serenay Sarıkaya, yeni projesiyle ilgili konuştu

Serenay Sarıkaya, Etiler'de gazetecilerin objektiflerine yansıdı.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıkaya, izleyiciyle buluşan yeni projesi hakkında; "Yeni projemiz için çok heyecanlıyım, ilk tepkiler gayet güzel, kahkaha atmamla ilgili yorumlar olmuş, ben öyle gülüyorum ne yapayım" ifadelerini kullandı.

Acelesinin olduğunu söyleyen Serenay Sarıkaya, daha sonra; "Sonra konuşuruz, öpüyorum sizleri" diyerek oradan ayrıldı.