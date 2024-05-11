Serenay Sarıkaya, yeni projesiyle ilgili konuştu
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, izleyiciyle buluşan yeni projesine ilişkin konuştu. Sarıkaya, "İlk tepkiler gayet güzel, kahkaha atmamla ilgili yorumlar olmuş, ben öyle gülüyorum ne yapayım" ifadelerini kullandı.
Serenay Sarıkaya, Etiler'de gazetecilerin objektiflerine yansıdı.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıkaya, izleyiciyle buluşan yeni projesi hakkında; "Yeni projemiz için çok heyecanlıyım, ilk tepkiler gayet güzel, kahkaha atmamla ilgili yorumlar olmuş, ben öyle gülüyorum ne yapayım" ifadelerini kullandı.
Acelesinin olduğunu söyleyen Serenay Sarıkaya, daha sonra; "Sonra konuşuruz, öpüyorum sizleri" diyerek oradan ayrıldı.