Çanakkale Yangını Havadan Böyle Görüntülendi!

Dün, ihbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 uçak, 12 helikopter, 51 arazöz ve 780 personel sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Orman Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan 1 adet S-70 tipi helikopter de bölgeye gönderildi. Tedbir amacıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı.