Çanakkale Yangını Havadan Böyle Görüntülendi!
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanda dün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkan yangın büyük tahribata yol açtı. Yangının verdiği zarar drone ile havadan görüntülendi.
Dün, ihbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 uçak, 12 helikopter, 51 arazöz ve 780 personel sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Orman Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan 1 adet S-70 tipi helikopter de bölgeye gönderildi. Tedbir amacıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı.