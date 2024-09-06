214 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi!

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, ekipler, 8 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, 214 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretimi ve ticareti ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. İslahiye, Nizip ve Şehitkâmil ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen 8 şüphelinin adreslerine baskın yapıldı. Şahısların ikametlerinde ve arazilerinde yapılan adli arama neticesinde 214 kök kenevir bitkisi ve 25 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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