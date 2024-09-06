Ayı Restoranı Bastı Bütün Şekerleri Yedi!

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir restoran, beklenmedik bir ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Aç olduğu düşünülen bir ayı, restoranın bahçesine girerek masadaki şekerleri yedi.

Aç kaldığı için ormandan restoran bahçesine geldiği düşünülen ayı, masalarda yemek aradı. Yemek bulamayan ayı bir süre masada bulduğu şekerleri yedi. Ardından masadan şekerliği alan ayı ormana doğru uzaklaşarak gözden kayboldu. O anlar ise dükkan sahibi Vasıf Atasaven tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

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