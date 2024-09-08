Palamuta 'Tuz' Uyarısı

"Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, ağlarını palamutla doldurunca balık pazarları şenlendi. Sezonun henüz başında bu denli bol palamut görmek, son yılların rekoru olarak kayıtlara geçerken, balıkçılar bu fırsatı kaçırmamak için kolları sıvadı. Ancak uzmanlar, palamutun her an kaybolma ihtimali olduğunu belirterek, tüketicileri de bu lezzeti kaçırmamaları konusunda uyarıyor.

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Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, palamudun tuzlama zamanı olduğunu ifade ederek “Bu sene palamudun bol olacağı görüntüsü var. Vatandaş ne kadar erken tuzlarsa o kadar iyi. Çünkü palamut bir anda kaybolabilir bir anda çoğalabilir ne olacağı belli olmaz. Palamut balığı hızlı bir balık. İki gün bol gözükür üçüncü gün çok az olur. Palamudun bol olması ister istemez diğer balık çeşitlerinin fiyatını aşağıya çekti diyebiliriz. Mezgit 100 TL'ye kadar istavrit ise 50 TL'ye kadar geriledi. Geçtiğimiz günlerde bu balık çeşitlerinin fiyatı 250 TL'ye kadar seyredebiliyordu. Sezonun en uygun fiyatları diyebiliriz” dedi.
Balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu ise ”Bu sene palamut bol inşallah böyle devam edecek. Palamudun bol olduğu yerde hamsi az olur bugün olur yarın olmayabilir” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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