Polis Affetmedi Trafik Magandalarına Ceza Yağdı!

Denizli'de yüksek müzik sesiyle ve abartı egzoz sesiyle rahatsızlık veren taşıtlara polis, ceza yağdırdı. Toplamda 348 sürücüye yaklaşıl bir milyon lira ceza kesildi.

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Denizlili vatandaşların yoğun ihbarı üzerine polis harekete geçti. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, yüksek müzik sesiyle ve abartı egzoz sesiyle rahatsızlık veren taşıtlara ceza yağdırdı. 348 sürücüye yaklaşıl bir milyon lira ceza kesildi.

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