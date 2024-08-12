Dünyada gün batımının en güzel izlendiği yerlerden biri olan Çıldır Gölü'ndeki manzara görenleri hayran bırakıyor.

Doğal güzellikleri ve ilçe sınırları içindeki tarihi Şeytan kalesi, Akçakale Adası ve birçok görsel güzelliğe sahip olan Çıldır, gün batımıyla da benzersiz görüntüler oluşturuyor. Güneşin batmaya yüz tuttuğu dakikalarda gerek yaz gerekse kış mevsiminde romantik görüntüsünden bir şey kaybetmiyor ve adeta gün batımını izlemek isteyenlerin uğrak yeri oluyor. Yerli turistlerin akın ettiği Çıldır Gölü'nde gün batımının keyfini doyasıya yaşıyor.

Akçakale köyü göl kıyısındaki balıkçı restoran yerinde vatandaşlar bir yandan, meşhur sarıbalığın tadını tadıyorlar bir yandan da gün batımının keyfini doyasıya yaşıyor.

Kaynak: İHA