Su İçmeden Yaşıyor, Dünyanın En İlginç 19 Hayvanından Biri: Hakkari'de akşam saati görüntülendi!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde su içmeden doğada kalabilen ve dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) 'Kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresini akşam saatlerinde dışarıda gezdiği sırada görüntüleyen Okan Kameri, "Ben hemen durdum ve o değişik fareyi kaydettim. Bir süre sonra fare ortalıktan kayboldu" dedi.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Kameri, cep telefonuyla görüntülediği hayvanın yaptığı incelemeler sonucunda kanguru faresi olduğunu sözlerine ekledi.

KANGURU FARESİ

Kanguru faresi, Heteromyidae familyasından Microdipodops cinsine ait iki fare türüne verilen isimdir. Amerika kıtasının batı bölgelerinde, çöl ve yarı çöl ortamlarında yaşarlar.

Bu fareler, üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yetenekleri yüzünden kanguru ismini almışlardır.

Kanguru faresi hakkında ilginç bilgiler:

- Kanguru fareleri, saatte 15 km'ye kadar hızla koşabilirler,

- 3 metreye kadar sıçrayabilirler,

- Kuyruklarını denge kurmak için kullanırlar,

- Yavrularını kesede taşırlar,

- Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul edilirler.

Kaynak: Gerçek Gündem