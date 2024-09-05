Ataşehir'de Dehşet Verici Anlar! Silah Sesleri Panik Yaratı

Ataşehir'de gerçekleştirilen bir polis kontrolü sırasında, şüpheli şahıs silahını kullanarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle olay kontrol altına alınırken, yaşananlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddede denetim yapan polis ekipleri bir şahsı durdurmak istedi. O anda belindeki silahı çeken kişi önce ağzına sonra kafasına dayadı. Uzun süre silahını teslim etmek istememek için direnen şahıs, havaya 2 el ateş etti. Havaya ateş ettiği sırada polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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