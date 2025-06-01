Prof. Dr. Naci Görür'den Net Rakam: Marmara'da Şu An Deprem Olma İhtimalini Açıkladı

Marmara Bölgesi için 1999 yılından bu yana deprem alarmı verirken, uzmanların 7'nin üzerinde bir büyüklüğü olacağını tahmin ettiği deprem vatandaşı endişelendiriyor. Konuyla ilgili görüşlerine sık sık yer veren yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dikkat çeken bir açıklamada daha bulundu. Naci Görür, İstanbul ve Marmara bölgesinin tehdit altında olduğunu vurgulayarak henüz kırılmayan fayın eninde sonunda kırılacağını belirtti.

'BEKLENEN DEPREM BU YILLARA DENK GELİYOR'

Nefes gazetesinden Şehriban Kıraç'ın haberine göre; 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremden bahseden Naci Görür, "Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu üzerinde bir deprem meydana geldiğinde, bu fayın batı kısmı bir sonraki deprem için hedef haline gelir. 1999 depremlerinden sonra Marmara'nın altındaki kabuk enerjiyle yüklendi. Marmara Denizi’ndeki fay, 1766’dan beri deprem üretmiyor. Ortalama 250 yılda bir bu fay yeniden kırılıyor. 1766’ya 250 yıl ekleyince zaten bugünkü yıllara denk geliyor" diye konuştu.

'O FAY ENİNDE SONUNDA KIRILACAK'

Prof. Dr. Görür, Marmara Denizi’nin ortasındaki fayın kırılmadığının altını çizerek bunun sismik boşluk olduğunu hatırlattı ve böyle bir boşluğun kendini koruyamayacağını belirtti. Naci Görür, kırılmayan fayın eninde sonunda kırılmak zorunda olduğunu, bu nedenle Marmara ve İstanbul'u deprem tehlikesinin beklediğini söyledi.

'GÜNCEL RAKAM YÜZDE 47'

Naci Görür, "O kırılma zamanı yakın mı?" sorusuna karşılık yaptığı çalışmalardan bahsetti. 8 uluslararası, iki de ulusal gemiyle araştırmalar yaptıklarını ve dünyanın farklı yerlerinden bilim insanlarıyla en donanımlı gemilerle çalıştıklarını anlatan Görür, "Ben size kendi fikrimi değil, bilimsel araştırmaların sonucunu söylüyorum. O araştırmalar da diyor ki; Marmara'da 1999’dan itibaren 30 yıl içinde her an olmak kaydıyla bir deprem olma olasılığı, bugünkü rakamla yüzde 47" dedi.

Şu anda Marmara’da, bilhassa Kumburgaz segmentinde fayın kırılmaya hazır durumda olduğunu vurgulayan Profesör, bu segmentin kırıldığında 7’nin üzerinde bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu bildirdi.

Kaynak: Nefes Gazetesi