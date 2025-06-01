Prof. Dr. Naci Görür'den Net Rakam: Marmara'da Şu An Deprem Olma İhtimalini Açıkladı

Uzun yıllardır beklenen Marmara Depremi ile ilgili soru işaretleri artarken, Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Naci Görür, bugünkü revize edilmiş rakamla Marmara'da her an deprem olma ihtimalinin yüzde 47’ya çıktığını söyledi.

Son Güncelleme:
Prof. Dr. Naci Görür'den Net Rakam: Marmara'da Şu An Deprem Olma İhtimalini Açıkladı

Marmara Bölgesi için 1999 yılından bu yana deprem alarmı verirken, uzmanların 7'nin üzerinde bir büyüklüğü olacağını tahmin ettiği deprem vatandaşı endişelendiriyor. Konuyla ilgili görüşlerine sık sık yer veren yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dikkat çeken bir açıklamada daha bulundu. Naci Görür, İstanbul ve Marmara bölgesinin tehdit altında olduğunu vurgulayarak henüz kırılmayan fayın eninde sonunda kırılacağını belirtti.

'BEKLENEN DEPREM BU YILLARA DENK GELİYOR'

Nefes gazetesinden Şehriban Kıraç'ın haberine göre; 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremden bahseden Naci Görür, "Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu üzerinde bir deprem meydana geldiğinde, bu fayın batı kısmı bir sonraki deprem için hedef haline gelir. 1999 depremlerinden sonra Marmara'nın altındaki kabuk enerjiyle yüklendi. Marmara Denizi’ndeki fay, 1766’dan beri deprem üretmiyor. Ortalama 250 yılda bir bu fay yeniden kırılıyor. 1766’ya 250 yıl ekleyince zaten bugünkü yıllara denk geliyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Naci Görür'den Net Rakam: Marmara'da Şu An Deprem Olma İhtimalini Açıkladı - Resim : 1

'O FAY ENİNDE SONUNDA KIRILACAK'

Prof. Dr. Görür, Marmara Denizi’nin ortasındaki fayın kırılmadığının altını çizerek bunun sismik boşluk olduğunu hatırlattı ve böyle bir boşluğun kendini koruyamayacağını belirtti. Naci Görür, kırılmayan fayın eninde sonunda kırılmak zorunda olduğunu, bu nedenle Marmara ve İstanbul'u deprem tehlikesinin beklediğini söyledi.

'GÜNCEL RAKAM YÜZDE 47'

Naci Görür, "O kırılma zamanı yakın mı?" sorusuna karşılık yaptığı çalışmalardan bahsetti. 8 uluslararası, iki de ulusal gemiyle araştırmalar yaptıklarını ve dünyanın farklı yerlerinden bilim insanlarıyla en donanımlı gemilerle çalıştıklarını anlatan Görür, "Ben size kendi fikrimi değil, bilimsel araştırmaların sonucunu söylüyorum. O araştırmalar da diyor ki; Marmara'da 1999’dan itibaren 30 yıl içinde her an olmak kaydıyla bir deprem olma olasılığı, bugünkü rakamla yüzde 47" dedi.

Şu anda Marmara’da, bilhassa Kumburgaz segmentinde fayın kırılmaya hazır durumda olduğunu vurgulayan Profesör, bu segmentin kırıldığında 7’nin üzerinde bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu bildirdi.

İstanbul'da Hissedilen Deprem Meydana Geldi: Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan Peş Peşe Açıklamaİstanbul'da Hissedilen Deprem Meydana Geldi: Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan Peş Peşe AçıklamaGüncel
Naci Görür'den Büyükçekmece Depremi Sonrası Korkutan Uyarı: 'Stres Alanları Değişiyor'Naci Görür'den Büyükçekmece Depremi Sonrası Korkutan Uyarı: 'Stres Alanları Değişiyor'Güncel

Kaynak: Nefes Gazetesi

Etiketler
Marmara depremi Deprem
Son Güncelleme:
Beklenen Açıklama Geldi... Metrolar Açıldı mı? Beklenen Açıklama Geldi... Metrolar Açıldı mı?
15,5 Saatlik Görüşme Sona Erdi: İnfaz Düzenlemesi Komisyondan Geçti İnfaz Düzenlemesi Komisyondan Geçti
Sarı ve Gri Tüller Nasıl Kar Beyazı Olur? Sarı ve Gri Tüller Nasıl Kar Beyazı Olur?
Çamaşır Makinenizin Ömrünü En Az 10 Yıl Uzatmak İçin Uygulamanız Gereken 10 Basit Kural Çamaşır Makinenizin Ömrünü En Az 10 Yıl Uzatmak İçin Uygulamanız Gereken 10 Basit Kural
ÇOK OKUNANLAR
15,5 Saatlik Görüşme Sona Erdi: İnfaz Düzenlemesi Komisyondan Geçti İnfaz Düzenlemesi Komisyondan Geçti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Korkutan Kaza: 9 Yaşındaki Çocuk Araçtan Fırladı Kuzey Marmara Otoyolu'nda Korkutan Kaza: 9 Yaşındaki Çocuk Araçtan Fırladı
Dışarı Çıkacaklar Dikkat! Meteoroloji Uyardı: Sağanak ve Fırtına Geliyor Sağanak ve Fırtına Geliyor
PSG Tarih Yazdı: Şampiyonlar Ligi Kupası İlk Kez Paris'e Gitti PSG Tarih Yazdı: Şampiyonlar Ligi Kupası İlk Kez Paris'e Gitti
Beklenen Açıklama Geldi... Metrolar Açıldı mı? Beklenen Açıklama Geldi... Metrolar Açıldı mı?