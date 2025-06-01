Beklenen Açıklama Geldi... Metrolar Açıldı mı?

Taksim Gezi Parkı eylemlerinin 12. yıl dönümü sebebiyle dün İstanbul Valiliği'nden bir yasak kararı geldi. Valilik, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağını açıkladı.

Bugün konuyla ilgili bir açıklama yapan Metro İstanbul, bahsedilen istasyonların yeniden hizmete açıldığını duyurdu.

METROLAR ÇALIŞIYOR MU?

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır" ifadelerine yer verildi.

#MetroDuyuru #M2 #F1

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır. https://t.co/Dxu9OIH7Cr — Metro İstanbul (@metroistanbul) June 1, 2025

Kaynak: Haber Merkezi