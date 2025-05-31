İstiklal Caddesi'ne Çıkan Sokaklara 'Gezi Parkı' Engeli

Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim'e çıkan metro istasyonları kapatıldı. İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklara ise polis barikatları kuruldu.

İstiklal Caddesi'ne Çıkan Sokaklara 'Gezi Parkı' Engeli

28 Mayıs 2013 tarihinde başlayan Gezi Parkı protestolarının üzerinden 12 yıl geçti. Eylemlerin 12. yıl dönümü nedeniyle Taksim meydanı abluka altına alındı.

İstanbul Valiliği Taksim'e çıkan metro istasyonlarını ulaşıma kapattı. Metro İstanbul sosyal medya üzerinden ulaşım engellenmesine karşı şu açıklamada bulundu.

İstiklal Caddesi'ne Çıkan Sokaklara 'Gezi Parkı' Engeli - Resim : 1

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

İstiklal Caddesi'ne Çıkan Sokaklara 'Gezi Parkı' Engeli - Resim : 2

SOKAKLAR KAPATILDI

Alınan önlemler kapsamında İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokaklar da kapatıldı. Sokakların giriş ve çıkışlarına polis barikatları kuruldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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