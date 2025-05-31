Tavuk Çiftliğinde Yangın: Binlerce Hayvan Vardı...

Sakarya'nın Taraklı ilçesi Dışdedeler Mahallesi üzerinde bulunan Erol İ.'e ait yaklaşık 10 bin hayvan kapasiteli çiftlikte bir yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftlik içerisinde bulunan evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çiftlik alanına sıçramasını engelledi.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA