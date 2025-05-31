Ankara Adliyesi'nde Skandal: Zabıt Katibi, Savcı Şifreleriyle Usulsüz Kararlar Verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, adalet sisteminde yankı uyandıran bir skandala imza atan zabıt katibi A.Y. hakkında yürüttüğü soruşturmada çarpıcı bilgilere ulaştı. Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görev yapan A.Y'nin, maddi menfaat karşılığında bazı soruşturma dosyalarında hukuka aykırı işlemler yaptığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturma, adli sistemdeki güvenlik açıklarını gözler önüne serdi.

Başsavcılık, ilk aşamada A.Y'nin görevine son verdi. Ardından, şüphelinin tek başına mı yoksa bir suç ağıyla mı hareket ettiğini tespit edebilmek amacıyla MASAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı devreye sokuldu. Aynı zamanda A.Y'nin gerçekleştirdiği noter işlemleri de mercek altına alındı.

SAVCI ŞİFRELERİYLE GİRDİ

Yapılan incelemelerde, zabıt katibi A.Y'nin savcılara ait UYAP hesaplarına izinsiz giriş yaptığı, bazı şüpheliler hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına" dair kararlar vererek soruşturma sürecini sabote ettiği ortaya çıktı. Üstelik bu işlemlerin, soruşturma savcılarının denetiminden kaçırılmak amacıyla sahte belgelerle kamufle edildiği belirlendi.

Başsavcılık, A.Y'nin manipüle ettiği tüm kararları iptal ederek, ilgili kişiler hakkında yeniden işlem başlattı. Aralarında yurt dışında bulunanların da yer aldığı bazı şüpheliler için yakalama ve gözaltı kararları çıkarıldı. Tutuklananlar arasında ise yurt içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen isimler yer alıyor.

ZABIT KATİBİNDEN ŞOK İTİRAFLAR

Soruşturma kapsamında tutuklanan A.Y, verdiği ifadesinde tüm hukuka aykırı işlemleri, savcıların şifrelerini izinsiz kullanarak kendi başına yaptığını kabul etti. A.Y, kararları kendisinin oluşturduğunu ve savcıların onayına sunulmadan sisteme işlediğini itiraf etti. Dahası, sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilinin kontrolünü aşmak için sahte evrak ve dosyalar düzenlediğini, karar metinlerini dosya içeriğiyle uyumlu hale getirerek şüphe çekmemeye çalıştığını dile getirdi.

Kaynak: AA