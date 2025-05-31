Polisler Bile Şok Oldu! Pembe Panterin İçinden Zehir Çıktı

Balıkesir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 80 gram metamfetamin ve 6 gram esrar ele geçirdi. Aramalar sırasında uyuşturucunun pembe panter oyuncağında saklandığı tespit edildi.

Polisler Bile Şok Oldu! Pembe Panterin İçinden Zehir Çıktı

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi geçtiğimiz gün kent merkezinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 80 gram metamfetamin maddesi, 6 gram esrar maddesi, 2 ruhsatsız tabanca, 5 sentetik ecza hap, 4 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin 570 TL, 100 dolar ve bin 123 Moldova leyi ele geçirildi.

Polisler arama yaptıkları esnada bazı uyuşturucu maddelerin pembe panter oyuncağının içerisine zulalandığını tespit etti.

Operasyonda yakalanan 3 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunda işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

MAAŞLAR BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? 2025 Haziran Emekli ve Memur Maaşları Kurban Bayramı’ndan Önce Yatar mı? SSK, Bağkur Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak? 2025 Haziran Emekli ve Memur Maaşları Kurban Bayramı’ndan Önce Yatar mı?
Çanakkale'de Otluk Yangını Korkuttu Çanakkale'de Otluk Yangını Korkuttu
Üniversite Öğrencisi Sena'nın İntihar Notunda Çarpıcı Detay! Ölümünün Arkasında Hocası mı Var? Üniversite Öğrencisi Sena'nın İntihar Notunda Çarpıcı Detay
Bu Hastalığa Dikkat! 3 Milyon İnsanda Var, Tedavisi Yok Bu Hastalığa Dikkat! 3 Milyon İnsanda Var, Tedavisi Yok
Kapalı Alan Korkusu Bu Burçlarda Daha Sık Görülüyor: Astrologlar Uyarıyor Kapalı Alan Korkusu Bu Burçlarda Daha Sık Görülüyor: Astrologlar Uyarıyor
Evde Havluları Ortak Kullanmadan Önce İki Kez Düşünün Evde Havluları Ortak Kullanmadan Önce İki Kez Düşünün
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de İkinci Elde En Hızlı Değer Kaybeden Otomobiller Belli Oldu: Alan Bin Pişman Oluyor Türkiye'de İkinci Elde En Hızlı Değer Kaybeden Otomobiller Belli Oldu: Alan Bin Pişman Oluyor
Kurban Bayramı'nda Bu Emeklilere Fazladan 2.500 TL Yatacak: Ek Ödeme Resmileşti Kurban Bayramı'nda Bu Emeklilere Fazladan 2.500 TL Yatacak: Ek Ödeme Resmileşti
Gram Altın, Çeyrek Altın, Ons Altın...Uzman İsim Acı Tabloyu Çizdi: Sektöre Ölüm Fermanı İmzalandı Gram Altın, Çeyrek Altın, Ons Altın...Uzman İsim Acı Tabloyu Çizdi: Sektöre Ölüm Fermanı İmzalandı
İnternetiniz Yavaşsa Sadece Bu Tuşa Basmanız Yeterli İnternetiniz Yavaşsa Sadece Bu Tuşa Basmanız Yeterli
Koleksiyoncular Peşine Düştü, Elinde Olan Yaşadı! Bir Hata Sonucu Değeri 87 Bin Kat Arttı Koleksiyoncular Peşine Düştü, Elinde Olan Yaşadı! Bir Hata Sonucu Değeri 87 Bin Kat Arttı