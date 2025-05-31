MAAŞLAR BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? 2025 Haziran Emekli ve Memur Maaşları Kurban Bayramı’ndan Önce Yatar mı? SSK, Bağkur Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak?

Memur, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklerinin maaş ödeme tarihi ve günleri, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı’nın bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlayacak olması nedeniyle gözler emekli ve memur maaşlarının ödeme tarihlerine çevrildi. Bayram alışverişini maaşlarına göre yapacak vatandaşlar, 2025 Haziran memur ve emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağını araştırıyor. Peki, 2025 Haziran memur ve emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli ve memur maaşı Kurban Bayram'ından önce yatar mı? İşte, 2025 haziran memur aylığı ödeme tarihi ve tahsis numarasına göre 4/A, 4/B, 4/C emekli maaşı ödeme günleri...

Her ayın 15’inde ödenen memur maaşları ile 17-26’sı arasında hesaplara geçen emekli maaşlarının, bu yıl bayramdan önce ödenip ödenmeyeceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki yıllarda maaşların ve bayram ikramiyelerinin erkene çekildiği örnekler olduğu için beklenti bu yönde.

2025 HAZİRAN AYI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurlarının maaşları her ayın 15’inde hesaplara yatırılıyor. 2025 yılı Haziran ayı için memur maaşlarının da 15 Haziran’da ödenmesi planlanıyor. Ancak bayramın bu tarihten önce başlaması nedeniyle, ödemelerin erkene çekilme ihtimali bulunuyor.

2025 EMEKLİ MAAŞLARI KURBAN BAYRAMI'NDAN ÖNCE YATAR MI?

Emekli maaşları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından tahsis numaralarının son rakamına göre her ay 17 ile 26’sı arasında yatırılıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi ödemelerin öne alınması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da milyonlarca emekli, SGK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelecek açıklamayı bekliyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarasının sonu 9 olanlar: 17 Haziran

Tahsis numarasının sonu 7 olanlar: 18 Haziran

Tahsis numarasının sonu 5 olanlar: 19 Haziran

Tahsis numarasının sonu 3 olanlar: 20 Haziran

Tahsis numarasının sonu 1 olanlar: 21 Haziran

Tahsis numarasının sonu 8 olanlar: 22 Haziran

Tahsis numarasının sonu 6 olanlar: 23 Haziran

Tahsis numarasının sonu 4 olanlar: 24 Haziran

Tahsis numarasının sonu 2 olanlar: 25 Haziran

Tahsis numarasının sonu 0 olanlar: 26 Haziran

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Son iki hanesi 5, 7, 9 olanlar: 25 Haziran

Son iki hanesi 3, 1 olanlar: 26 Haziran

Son iki hanesi 4, 6, 8 olanlar: 27 Haziran

Son iki hanesi 0, 2 olanlar: 28 Haziran

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2025 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesiyle ilgili resmi ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Ancak son 6 yılda olduğu gibi bu yıl da ikramiyelerin bayramdan önce yatırılması bekleniyor. Ödeme tarihlerinin bu hafta içinde netleşmesi ve duyurulması öngörülüyor.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

2025 yılı Kurban Bayramı ikramiyesinden yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibi faydalanacak. İkramiyeden yararlanacak gruplar arasında:

4A SSK, 4B Bağ-Kur ve 4C Emekli Sandığı emeklileri

Yaşlılık, malullük, vazife malullüğü ve ölüm aylığı alanlar

Sürekli iş göremezlik geliri alanlar

Şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları

Terörden zarar gören siviller ve hak sahipleri

Kaynak: Haber Merkezi