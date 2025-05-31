Üniversite Öğrencisi Sena'nın İntihar Notunda Çarpıcı Detay! Ölümünün Arkasında Hocası mı Var?

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde ikinci sınıf öğrencisi Sena Düzgün’ün intihar kamuoyunun gündemine otururken, bıraktığı nottaki ifadeler dikkat çekti. Notta, Ahmet ismine yer verildiği, iddiaya göre, söz konusu ismin aynı fakültede görev yapan Arş. Gör. A.P. olduğu iddia edildi.

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Üniversite Öğrencisi Sena'nın İntihar Notunda Çarpıcı Detay! Ölümünün Arkasında Hocası mı Var?

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde ikinci sınıf öğrencisi Sena Düzgün’ün 27 Mayıs’ta Onkoloji Hastanesi bahçesinde ağaca asılı halde cansız halde bulundu. Düzgün’ün ölümü kamuoyunun gündemine otururken, Düzgün’ün bıraktığı notta dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Yapılan kontrollerde Düzgün’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Düzgün, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından defnedilmişti. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerde, olay yerinde bir de intihar notu bulmuştu.

Üniversite Öğrencisi Sena'nın İntihar Notunda Çarpıcı Detay! Ölümünün Arkasında Hocası mı Var? - Resim : 1

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİ Mİ İŞARET ETTİ?

Sena Düzgün tarafından yazıldığı değerlendirilen notta, Ahmet ismine yer verildiği, iddiaya göre, söz konusu ismin aynı fakültede görev yapan Arş. Gör. A.P. olduğu ve gönül ilişkisi yaşandığı ileri sürüldü. Notta, "Bütün elbiselerimi yardım kuruluşlarına verin. Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığı Ahmet’e. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada. Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum. Mezar taşım dahi olmasın. Hiç kimse 5 dakikadan fazla kalmasın mezarın başında. Ağlamak isteyen evine gitsin, annem de dahil. Cenazemde herkes bir tane sigara içsin. Ve asıl mesele Ahmet asla mezarıma gelmesin. Telefon şifrem 194650, ne yapıyorsanız yapın" ifadelerine yer verildi.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), notta ismi geçen araştırma görevlisi hakkında soruşturma başlattığı ve müfettiş görevlendirildiği bildirildi.

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Kaynak: İHA

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