Sağlık Bakanlığı'ndan İlk Açıklama! Jinekolojik Muayeneye 'Evlilik' Şartı Getirildi mi?

Sağlık Bakanlığı, MHRS'de yapılan yeni düzenlemeyle 25 yaş altındaki bekar kadınların jinekoloji polikliniklerinden randevu alamayacağına dair bilgiyi yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Randevu alımında medeni duruma bağlı herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir" denildi.

Eda Narin Eda Narin
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Sağlık Bakanlığı'ndan İlk Açıklama! Jinekolojik Muayeneye 'Evlilik' Şartı Getirildi mi?

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) yapılan yeni düzenlemeyle 25 yaşın altındaki kadınlar, sadece evli olmaları halinde jinekoloji (kadın hastalıkları ve doğum) polikliniklerinden randevu alabileceğine ilişkin açıklama yaptı.

"Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniklerine randevu alımında medeni duruma bağlı herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir" denilen açıklamada, bazı hastanelerin muayene odalarının niteliklerine göre ek bilgiler ekleyebildiği, bunun her branş için geçerli bir uygulama olduğu belirtildi.

'YALNIZCA JİNEKOLOJİYE ÖZGÜ DEĞİL'

Bu tür bilgilerin, hastaların doğru polikliniğe yönlendirilmesi ve muayene sürecinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla eklendiği ifade edildi. Bakanlık, bu uygulamanın bir kısıtlama ya da kural olmadığını, yalnızca jinekolojiye özgü değil, birçok branş için geçerli olduğunu vurguladı.

Bu açıklama, özellikle kadın hakları savunucuları ve sağlık meslek örgütleri tarafından daha önce dile getirilen endişeleri tam anlamıyla gidermedi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) gibi kuruluşlar, sistemde ayrımcılık yaratabilecek uygulamalara karşı takipçi olacaklarını ifade etmişti.

Sağlık Bakanlığı'ndan Skandal Düzenleme! MHRS'ye Girenler Şoke Oldu... Jinekolojik Muayeneye 'Evlilik' ŞartıSağlık Bakanlığı'ndan Skandal Düzenleme! MHRS'ye Girenler Şoke Oldu... Jinekolojik Muayeneye 'Evlilik' ŞartıGüncel

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