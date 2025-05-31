Uzmanı Uyardı... Bir Nefes Kadar Yakın: Her Gün 300 Kişiyi Öldürüyor!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla tütün kullanımının yıkıcı etkilerine dikkat çekti. Türkiye’de her gün 300 kişinin sigara nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Özlü, “Bu, her gün iki uçak düşmesi gibi bir faciadır. Sigara kaynaklı ölümler önlenebilir. Sigara, ‘parayla satın alınan’ hastalıkların sebebidir ve ömür boyu ödenen bedel bir servettir” dedi.

'SİGARA KRONİK İNTİHAR'

Sigaranın kalp-damar hastalıkları, inmeler, KOAH ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarının temel nedeni olduğunu vurgulayan Özlü, “Sigara masum bir alışkanlık değil, kronik bir intihardır. Sigara içenlerin yarısı bu nedenle hayatını kaybediyor ve içmeyenlere kıyasla 10-15 yıl erken ölüyor. Her bir sigara, ömrünüzden 11 dakika çalıyor” diye konuştu. Özlü, pasif içiciliğin de büyük bir tehlike olduğunu ekledi: “Dünyada sigaradan ölen 8 milyon kişinin 1 milyonu pasif içicilerdir.”

ELEKTRONİK SİGARALARA DİKKAT

Puro, pipo, nargile ve elektronik sigaraların da en az sigara kadar zararlı olduğunu belirten Özlü, “Elektronik sigaralar, nikotin bağımlılığı yaratarak sigaraya geçişi kolaylaştırıyor. E-sigara kullananlar, tütün veya esrar gibi maddelere bağımlı olma riskiyle karşı karşıya” dedi.

'BUGÜN SİGARAYI BIRAKIN'

Sigarayı bırakmanın herkes için mümkün olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özlü, “Sigarayı bırakamayan değil, bırakamayacağını düşünen kişiler vardır. 31 Mayıs, sigarasız bir hayata adım atmak için bir fırsat. Kendinize ve sevdiklerinize bir iyilik yapın, bugün sigarayı bırakın. Biz hekimler her zaman yanınızdayız” diyerek çağrıda bulundu.

Kaynak: İHA