Trafikte Tartıştı Duran Araçlara Çarparak Kaçtı

Ataşehir'de akıllara durgunluk veren trafik kazası yaşandı. İçerenköy Mahallesi Karsan sokakta gece saatlerinde bir otomobilin sürücüsü çarptığı başka bir otomobilin sürücüsü ile tartıştı. Cep telefonu ile görüntülendiğini fark eden sürücü "Beni takip et?" diye sert bir şekilde çıkıştıktan sonra sokaktaki diğer araçlara vura vura kaçtı.

Sürücünün çarptığı otomobilin sürücüsü yanındaki yolcuya ve mahalle sakinlerine araçlara çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için polisi aramalarını söyledi. Şahsın vurduğu araçlardaki hasar gün ışığıyla birlikte net şekilde ortaya çıkarken, polisin şahsı yakalama işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA