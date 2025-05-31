Belediyenin Çöp Kamyonu Devrildi! 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediyenin çöp kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 temizlik işçisi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı.

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Belediyenin Çöp Kamyonu Devrildi! 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ankara-İstanbul kara yolu Sobran Mahallesi yol ayrımında yaşandı.

Nallıhan Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine devrildi. Araçta bulunan temizlik işçilerinden T.Ö. hayatını kaybetti, E.K isimli işçi yaralandı.

Belediyenin Çöp Kamyonu Devrildi! 1 Ölü, 1 Yaralı - Resim : 1

Yaralı işçi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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