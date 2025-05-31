Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan Başbakanı Orban'a Tebrik Telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bölgesel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan Başbakanı Orban'a Tebrik Telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti. İkili iş birliğinin, önümüzdeki dönemde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ve Ortak İstişare Mekanizması toplantılarıyla daha da ileriye taşınacağını vurguladı. Erdoğan, görüşme sırasında Başbakan Orban’ın doğum gününü de kutlayarak tebriklerini iletti.

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Kaynak: DHA

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