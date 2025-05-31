Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"İstanbul'da sizlerle olmanın memnuniyetini duyuyorum. Platformumuzu gençlerin aile algısı, evlilik kurumuna bakışlarını içeren araştırması dolayısıyla tebrik ediyorum. Sizlerle en son 2 yıl önce bir araya gelmiş ahtimizi ve kavlimizi yenilemiştik. Ahde vefanız için azminiz için bilginizle ferasetli duruşunuzla bu ülkeye sahip çıktığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ BERABER İNŞA EDECEĞİZ'

Her zaman söylüyorum Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları platformlarında gönül birliği yapan kuruluşlarımızın varlığı bize daima güç veriyor. Biz büyük davaların ve büyük ideallerin bir araya getirdiği kadrolarız biz yan yana yürüyen yol arkadaşlarıyız. Hedeflerimize sizlerle birlikte ilerleyeceğiz. Barışın huzurun refahın hüküm sürdüğü bölgesine ve dünyaya yön veren Türkiye'yi sizlerle inşa edeceğiz. Bizi köken kimlik ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat birlik olmuş tek millet olmuş terörsüz Türkiye'yi inşa etmeyi sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz.

'TEKNOFEST KUŞAĞI GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR'

Medeniyetimizin ihtişamını ülkemizin gençleri temsil ediyor. Milletimizin asaletini göğüslerinde bir şeref madalyası olarak gençlerimiz taşıyor. Teknofest kuşağı maşallah gümbür gümbür geliyor. Gencecik mühendislerimiz savunma sanayinde adeta destan yazıyor. Bilimde, teknolojide, kültür ve sanatta başarıdan başarıya koşuyorlar.

'EN BÜYÜK ESERİMİZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE'

Bu gençliğin Türkiye Yüzyılı'nın mihmandarı olacağına yürekten inanıyorum. Terörsüz Türkiye'de 86 milyon kardeşlik içinde yaşayacak. En büyük eserimiz Terörsüz Türkiye olacak.

'ECDADIMIZA LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Eserlerimizle, projelerimizle, kahraman ecdadımıza layık olmaya çalışıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han sadece İstanbul'u değil fetih ruhunu da emanet etti. Zorluklar ne kadar çetin olursa olsun yılmamayı biz ecdadımızdan öğrendik. Adanmışlığın önünde hiçbir engelin duramayacağını biz ecdadımızdan öğrendik. Hakkı haykırmayı biz ecdadımızdan öğrendik.

'UTANÇ VERİCİ YILLAR YAŞADIK'

Şunu da ifade etmek isterim sadece yasaklarla mücadele etmedik, siyasi hayatımız boyunca ön yargılarla ve ideolojik at gözlükleriyle de mücadele ettik. CHP reddi miras yaparak tarihi 100 yılla sınırlandırdı. Geçmişe sırtımızı dönmemiz istendi. Yanlış politikalarla milletimiz tarihsiz hale getirilmek istendi. Elifbaların suç aleti sayıldığı utanç verici yıllar yaşadık. Bizi ruh kökümüzden koparmak amacıyla her yolu denediler. Maalesef bu politikalarında belli bir ölçüde muvaffak da oldular. Biz Sultan Alparslan, Fatih deyince birileri hemen rahatsız oluyor.

'FİTNE SİYASETİ ARTIK BİTMİŞTİR'

Bize had bildirmeye cüret edenler çıktı. Şimdi onların hiçbiri yok, neredeler, arkalarına bakmadan kaçıp gittiler. On binlerce kilometre ötede son nefeslerini verdiler ama biz buradayız. Kimlik siyaseti, köken siyaseti, meşrep ve mezhep farklılıklarını kaşıyan fitne siyaseti dönemi, artık kapanmıştır. Kimse bizi bölemez. Kimse kirli ellerini birlik ve beraberliğimize uzatamaz.

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