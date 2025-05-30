Sağlık Bakanı Duyurdu: Sigara Tiryakilerine Kötü Haber! 1 Temmuz’da Yasak Başlıyor
Sağlık Bakanlığı'ndan sigara tiryakilerine kötü haber geldi. Fransa'da 1 Temmuz 2025’ten itibaren parklar, plajlar, okul çevreleri ve otobüs durakları gibi çocukların bulunduğu açık alanlarda sigara içmek tamamen yasaklanıyor. Kurala uymayanlara 135 avro (6 bin TL) para cezası kesilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Fransa, tütünle mücadelede yeni bir sayfa açıyor. 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren, çocukların sık bulunduğu açık alanlarda sigara içmek yasaklanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu düzenleme, halk sağlığını koruma amacı taşıyor.
ÇOCUKLARIN OLDUĞU YERDE SİGARAYA GEÇİT YOK
Sağlık Bakanı Catherine Vautrin tarafından duyurulan yeni uygulamaya göre, parklar, plajlar, oyun alanları, otobüs durakları ve okul çevreleri gibi çocukların yoğun olarak bulunduğu alanlarda sigara içmek artık yasak. Bakan Vautrin, alınan kararın çocukları pasif içicilikten korumayı hedeflediğini belirterek, "Çocukların olduğu yerde sigara yok" dedi.
UYMAYANLARA PARA CEZASI KESİLECEK
Yeni düzenlemeye uymayanlara 135 avro idari para cezası kesilecek. Özellikle ortaokul ve lise çevrelerinde öğrencilerin sigara kullanmasını engellemek amacıyla bu alanlara özel denetimler getirilecek. Bu sayede gençlerin sigaraya yönelmesinin önüne geçilmesi planlanıyor.
KAFE BAHÇELERİ VE ELEKTRONİK SİGARA ŞİMDİLİK MUAF
Yasa kapsamında kafe bahçeleri ve elektronik sigara kullanımı ise şimdilik bu kısıtlamaların dışında tutuldu. Ancak ilerleyen dönemde bu alanlar için de ek düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor.
Fransa’nın yeni sigara yasağı, özellikle çocukları ve gençleri korumaya odaklanırken, toplum sağlığını öncelikli bir mesele olarak ele alıyor. Yetkililer, uygulamanın hem farkındalık yaratacağını hem de temiz hava hakkını koruyacağını vurguladı.