Sağlık Bakanı Duyurdu: Sigara Tiryakilerine Kötü Haber! 1 Temmuz’da Yasak Başlıyor

UYMAYANLARA PARA CEZASI KESİLECEK

Yeni düzenlemeye uymayanlara 135 avro idari para cezası kesilecek. Özellikle ortaokul ve lise çevrelerinde öğrencilerin sigara kullanmasını engellemek amacıyla bu alanlara özel denetimler getirilecek. Bu sayede gençlerin sigaraya yönelmesinin önüne geçilmesi planlanıyor.

KAFE BAHÇELERİ VE ELEKTRONİK SİGARA ŞİMDİLİK MUAF

Yasa kapsamında kafe bahçeleri ve elektronik sigara kullanımı ise şimdilik bu kısıtlamaların dışında tutuldu. Ancak ilerleyen dönemde bu alanlar için de ek düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Fransa’nın yeni sigara yasağı, özellikle çocukları ve gençleri korumaya odaklanırken, toplum sağlığını öncelikli bir mesele olarak ele alıyor. Yetkililer, uygulamanın hem farkındalık yaratacağını hem de temiz hava hakkını koruyacağını vurguladı.