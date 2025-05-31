Bakanlık Marmaray'da Dehşeti Yaşayan Çocuklar İçin Harekete Geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da iki çocuğuyla seyahat ettiği Marmaray'da darp edilen Deniz Eroğlu'nun çocuklarına psikososyal destek verilmesi için harekete geçti.

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Bakanlık Marmaray'da Dehşeti Yaşayan Çocuklar İçin Harekete Geçti

İstanbul'da iki çocuğuyla bindiği Marmaray'da çıkan arbedede darp edilen Deniz Eroğlu (46) Türkiye gündemine yerleşti. Saniye saniye kaydedilen olay anları vatandaşları dehşete düşürürken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili harekete geçti.

TALİMAT VERDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, saldırıya uğrayan Deniz Eroğlu'nun çocuklarına psikososyal destek verilmesi adına İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerine talimat vererek aksiyon almaları gerektiğini iletti.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı sonrası harekete geçen İl Müdürlüğü ekipleri, aileye ulaşarak çalışmalara başladı.

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Kaynak: DHA

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