Çanakkale'de Otluk Yangını Korkuttu

Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın korkuttu. Yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Çanakkale'de Otluk Yangını Korkuttu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde otlukta çıkan yangın korkuttu. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyü yakınlarındaki otlukta, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye 1 helikopter, 3 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi. Yangın 1,5 saatte büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: DHA

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