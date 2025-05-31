25 İlde Sanal Dolandırıcılık Operasyonu, 18 Tutuklama

Bursa merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında, 25 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 33 farklı adrese baskın yapıldı. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 38 şüpheliden 18’i tutuklanırken, 20 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25 İlde Sanal Dolandırıcılık Operasyonu, 18 Tutuklama

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, “bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık” suçuna ilişkin yürütülen çalışmalar doğrultusunda dolandırıcılık faaliyetlerine karıştığı belirlenen kişilere yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı. Soruşturma çerçevesinde, büyük miktarda para akışının gerçekleştiği bazı şirketlerin bu suça aracılık ettiği ve çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği ortaya çıkarıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, geçtiğimiz salı günü, aralarında İstanbul, İzmir ve Antalya’nın da bulunduğu 25 ilde, daha önceden tespit edilen adreslere baskın düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, 38 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından “bilişim sistemleri kullanılarak yapılan nitelikli dolandırıcılık” ve “suç gelirlerinin aklanması” suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Bunlardan 18’i tutuklandı, 20 kişi ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma ise halen devam ediyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Bursa dolandırıcılık
Her Mağazada Bulunan Ünlü Parfüm Acilen Toplatılıyor! Kullananlar Dikkat, Riski Büyük Her Mağazada Bulunan Ünlü Parfüm Acilen Toplatılıyor! Kullananlar Dikkat, Riski Büyük
Diyarbakır’da Şehir İçi Minibüs Alevlere Teslim Oldu Diyarbakır’da Şehir İçi Minibüs Alevlere Teslim Oldu
Motosikletli Kırmızı Işıkta Öğrenciye Çarptı, Sonra da Kızdı Motosikletli Kırmızı Işıkta Öğrenciye Çarptı, Sonra da Kızdı
Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Pes Dedirtti! Bu Mesajı Sakın Açmayın Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Pes Dedirtti! Bu Mesajı Sakın Açmayın
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de İkinci Elde En Hızlı Değer Kaybeden Otomobiller Belli Oldu: Alan Bin Pişman Oluyor Türkiye'de İkinci Elde En Hızlı Değer Kaybeden Otomobiller Belli Oldu: Alan Bin Pişman Oluyor
Kurban Bayramı'nda Bu Emeklilere Fazladan 2.500 TL Yatacak: Ek Ödeme Resmileşti Kurban Bayramı'nda Bu Emeklilere Fazladan 2.500 TL Yatacak: Ek Ödeme Resmileşti
İnternetiniz Yavaşsa Sadece Bu Tuşa Basmanız Yeterli İnternetiniz Yavaşsa Sadece Bu Tuşa Basmanız Yeterli
Altında İbre Tersine Döndü! Borsada En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Belli Oldu Altında İbre Tersine Döndü! Borsada En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Belli Oldu
Gram Altın, Çeyrek Altın, Ons Altın...Uzman İsim Acı Tabloyu Çizdi: Sektöre Ölüm Fermanı İmzalandı Gram Altın, Çeyrek Altın, Ons Altın...Uzman İsim Acı Tabloyu Çizdi: Sektöre Ölüm Fermanı İmzalandı