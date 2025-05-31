25 İlde Sanal Dolandırıcılık Operasyonu, 18 Tutuklama

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, “bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık” suçuna ilişkin yürütülen çalışmalar doğrultusunda dolandırıcılık faaliyetlerine karıştığı belirlenen kişilere yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı. Soruşturma çerçevesinde, büyük miktarda para akışının gerçekleştiği bazı şirketlerin bu suça aracılık ettiği ve çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği ortaya çıkarıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, geçtiğimiz salı günü, aralarında İstanbul, İzmir ve Antalya’nın da bulunduğu 25 ilde, daha önceden tespit edilen adreslere baskın düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, 38 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından “bilişim sistemleri kullanılarak yapılan nitelikli dolandırıcılık” ve “suç gelirlerinin aklanması” suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Bunlardan 18’i tutuklandı, 20 kişi ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma ise halen devam ediyor.

Kaynak: DHA