Motosikletli Kırmızı Işıkta Öğrenciye Çarptı, Sonra da Kızdı

Sultangazi Esentepe Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı’nda 23 Mayıs Cuma günü saat 08.30 sıralarında şoke eden bir olay yaşandı. İddiaya göre, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasından hızla geçmeye çalışan bir motosiklet sürücüsü, okula gitmek için yolun karşısına geçen bir öğrenciye hafif şekilde çarptı. Çarpmanın ardından öğrenciyle sürücü arasında kısa süreli bir tartışma çıktı. Motosiklet sürücüsü, hatasını dile getiren bir kadına da bağırarak tepki gösterdi.

Olay, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir aracın içindeki kameraya anbean kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün agresif tavırları ve bağrışmaları dikkat çekti. Yaşanan bu olay, trafikte yayalara karşı daha dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA