Diyarbakır’da Şehir İçi Minibüs Alevlere Teslim Oldu

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Kayapınar Caddesi’nde bugün öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. 21 M 0063 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, hızla yolcuları tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak alevler kısa sürede büyüyerek minibüsün tamamını sardı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, minibüsün yoldan kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için polis ve itfaiye tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA