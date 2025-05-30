Tuzla'da Fabrika Yangını! Dış Cepheye de Sıçradı

İstanbul Tuzla Tepeören Mahallesi’nde bir fabrikada jeneratörlerden kaynaklandığı iddia edilen yangın çıktı. Yangın dış cepheye sıçrarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı.

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Tuzla'da Fabrika Yangını! Dış Cepheye de Sıçradı

İstanbul’un Tuzla ilçesine bağlı Tepeören Mahallesi Öz Vatan Caddesi’nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. İddiaya göre, yangın fabrikanın jeneratörlerinden kaynaklandı ve kısa sürede büyüyerek fabrikanın dış cephesine sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, Öz Vatan Caddesi güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çalışma yürüttü. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar oluştu.

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Kaynak: DHA

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